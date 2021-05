Donna di 55 anni trovata morta: schiacciata dal letto contenitore

La drammatica scoperta è stata fatta dalla figlia, domenica sera in un appartamento a Venezia

Una donna di 55 anni, R.R., è stata trovata morta domenica sera, 2 maggio, all'interno della sua abitazione nel sestiere di Dorsoduro, a Venezia. Le prime indagini dei carabinieri fanno ipotizzare che si sia trattato di un incidente domestico.

La vittima, infatti, era riversa a terra e, secondo una prima ricostruzione, sembra che sia stata schiacciata da un letto contenitore. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei militari del nucleo natanti e della compagnia di Venezia, che hanno eseguito un sopralluogo dopo l'intervento del Suem 118.

A fare la drammatica scoperta, domenica sera poco dopo le 21.30, è stata la figlia della 55enne che, una volta entrata in casa, ha trovato il corpo della donna ormai senza vita. È possibile che la procura decida di disporre un'autopsia per accertare le cause del decesso.