Donna morta in spiaggia a Jesolo: il corpo galleggiava poco distante dalla riva

Una donna di circa 40 anni, di nazionalità straniera, è morta questa mattina in spiaggia a Jesolo. Il corpo, probabilmente già senza vita, è stato avvistato mentre stava galleggiando in mare, all'altezza della torretta 14 gestita da Jesolo Turismo, in prossimità di piazza Brescia.

Inutili i tentativi di rianimarla

I bagnini hanno trascinato a riva il corpo della donna, e provato a rianimarla fino all'arrivo del personale sanitario del Suem 118. Anche i successivi tentativi dei paramedici sono risultati vani. Sul posto è intervenuta la guardia costiera per effettuare i rilievi del caso.