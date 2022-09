Anziana rischia di annegare, salvata dai bagnini

Ha rischiato di annegare a causa di un improvviso crampo, ma l'intervento dei bagnini le ha salvato la vita. Il fatto è accaduto nello specchio d’acqua corrispondente alla Torretta 12, zona nelle vicinanze di piazza Mazzini a Jesolo, gestito dal servizio di salvataggio di Jesolo Turismo Spa.

Protagonista una signora di 82 anni, della provincia autonoma di Bolzano, in vacanza a Jesolo con il marito. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in acqua, ad una cinquantina di metri dalla riva, quando sarebbe stata colta da un crampo al polpaccio, a seguito del quale si è accasciata, finendo con il volto nell’acqua. Dato l’allarme, pronto l’intervento dei bagnini di Jesolo Turismo, che hanno recuperato la donna, portata a riva e iniziato le manovre di rianimazione; la signora aveva ingerito molta acqua.

Nel frattempo sono sopraggiunti gli uomini della Guardia Costiera di Jesolo e i sanitari del Suem 118. Allertato anche l’elisoccorso, che è atterrato in spiaggia. Considerato che le condizioni dell’anziana, sono andate via, via migliorando, non è servito il suo trasporto in elicottero; con l’ambulanza è stata portata all’ospedale di Portogruaro, dov’è stata ricoverata in terapia intensiva. Non sarebbe in gravi condizioni.