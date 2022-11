Traffico di droga, arrestata una ragazza alla stazione di San Donà

Nel pomeriggio di giovedì 3 novembre i carabinieri del radiomobile di San Donà di Piave hanno controllato due persone, un uomo e una donna, nei pressi della stazione ferroviaria di via Baron. Da una verifica sul database delle forze dell’ordine è emerso che a carico della donna, una 25enne albanese (domiciliata a Bologna, ma di fatto senza fissa dimora), c'era un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga.

Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Trento, risale al 25 febbraio scorso: la giovane avrebbe fatto parte di un’organizzazione illecita composta da persone di varie nazionalità, che era stata smantellata a febbraio al termine di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Trento. In totale l’ordinanza aveva disposto il carcere per 32 persone.

Una volta accertata l'identità tramite il rilievo delle impronte digitali, i carabinieri le hanno notificato il provvedimento e l'hanno accompagnata al carcere femminile della Giudecca, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.