Si rifiuta di indossare la mascherina in aereo, multata

Già durante il volo aveva creato problemi. Non voleva saperne di indossare la mascherina, nonostante sia obbligatoria e nonostante il personale le avesse chiesto più volte di farlo. Nemmeno dopo l'atterraggio e di fronte alla polizia l'ha indossata. Tanto che ha costretto gli agenti a portarla negli uffici e, infine, a sanzionarla. Il suo atteggiamento ha anche ritardato lo sbarco dei passeggeri.

Nei guai è finita una donna veneta, C.C., pluripregiudicata, fermata lunedì pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Tessera di rientro con un volo proveniente da Istanbul. Il personale del volo prima, e la polizia dopo, non sono riusciti a convincerla ad indossare la mascherina. Perciò la passeggera è stata multata per inottemperanza al Dpcm.

Non è stata l'unica a essere protagonista di episodi di questo tipo nelle ultime settimane all'aeroporto di Venezia. Diversi sono gli interventi che hanno visto impegnata la polaria per far rispettare la norma che impone di indossare i dpi. Nella maggior parte dei casi, però, tutto si conclude con un richiamo.

Nelle stesse ore, nella stazione dei treni di Mestre, un uomo di 38 anni è stato denunciato dalla polfer per resistenza. Fermato per un controllo, si è mostrato poco collaborativo arrivando, poi, a dare in escandescenza offendendo e aggredendo gli agenti.