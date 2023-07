Settemila euro di gratta e vinci rubati in tabaccheria. «Hanno distratto la collega»

Settemila euro di gratta e vinci rubati in una tabaccheria in centro storico. «Uno ha distratto la mia collega, l'altro si è infilato in negozio. È stato un attimo», racconta il titolare che martedì mattina ha subito il secondo furto. Un colpo analogo lo aveva subito la settimana precedente: via dodici stecche di gratta e vinci, 300 pezzi per circa 3.600 euro. «Erano in due - continua il negoziante del centro storico - Uno magro sui 50-55 anni e l'altro sarà stato un ventenne. Parlavano bene l'italiano. Il più giovane si è infilato in bottega negli unici trenta secondi dell'intera giornata in cui la telecamera non è attiva: in pratica il tempo di aprire la porta, fare il giro del banco e accendere il dispositivo».

Martedì verso le 7.30 il più anziano della coppia dei malfattori si era già piazzato davanti all'ingresso chiuso della tabaccheria quando è arrivata la commessa. «Faceva finta di armeggiare con il distributore all'esterno e appena la collega ha aperto gli ha detto che c'erano dei problemi con la macchinetta in modo da distrarla e portarla fuori per lasciare campo libero al sodale. «Dal momento che la telecamera non era attiva i due non sono stati ripresi, perciò è inutile anche denunciare - dice l'uomo - Ho chiamato il 113 perché spero nell'assicurazione». Che la cosa fosse stata ben studiata lo testimonia il fatto che abbiano colpito di martedì, spiega. «Avevano calcolato che i gratta e vinci si ricevono il lunedì. Il martedì è il giorno in cui le tabaccherie ne sono maggiormente fornite. Non credo si faranno vedere ancora, per non essere riconosciuti, in ogni caso io martedì prossimo sarò qui ad attenderli».

C'è amarezza. «Male che gli vada sui quei settemila euro riusciranno a tenersi le vincite, che sono pari al 30 per cento, cioè più di duemila euro. Per noi invece, che siamo una piccola attività, un furto così è difficile da smaltire». Il tabaccaio ha anche provato a contattare subito la Lottomatica chiedendo di bloccare le vincite, individuabili dalle matricole. «Mi hanno detto che non si può fare niente». Neanche un mese fa erano stati rubati gratta e vinci in una tabaccheria in via Miranese. In quella circostanza la tabaccaia era anche stata picchiata.