Fermato alla guida con manganello, droga e 500 euro: 39enne in manette

In auto aveva 20 grammi di hashish, marijuana, un bastone telescopico lungo mezzo metro, un coltello e circa 500 euro in contanti. L'uomo, un 39enne di Mestre, è stato fermato nel fine settimana a Paese (Treviso) dai carabinieri, nel corso di un servizio di controllo e prevenzione dello spaccio di stupefacenti.

Per il veneziano è scattato l'arresto per "detenzione ai fini di spaccio, porto di armi e violazione della misura di prevenzione dell'avviso orale", emesso a suo carico dalla questura lagunare. Non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato poi rimesso in libertà. La droga e le armi in suo possesso sono stati invece sequestrati.

A Mogliano Veneto (Treviso), invece, i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Venezia a carico di un 43enne di origini albanesi. L’uomo, rintracciato e arrestato, dovrà scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti commessi a Scorzè nel 2019.