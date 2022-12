Eroina e cocaina in casa, tre arresti

Tre arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio. È il risultato di un'operazione dei carabinieri del Nucleo operativo di San Donà di Piave, che hanno trovato vari tipi di sostanze illegali in un'abitazione occupata a Musile.

La perquisizione, disposta dalla procura di Venezia, è stata effettuata nella mattinata di venerdì 2 dicembre. Tra l'appartamento e un box di pertinenza, con l'aiuto del cane antidroga, i carabinieri hanno trovato 125 grammi di cocaina suddivisa in dosi ed ovuli, 1 etto di eroina e 25 grammi di marijuana. Inoltre quasi 2mila euro in contanti. In arresto sono finiti un 34enne nigeriano del posto, una 27enne connazionale residente nel padovano ed un 24enne, sempre nigeriano, con residenza in provincia di Palermo. I tre sono stati poi accompagnati in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

A mettere sulla pista giusta gli investigatori sono stati i controlli effettuati nei mesi scorsi nei confronti di una serie di consumatori. Era emerso che tre di loro, tutti sulla quarantina e residenti in varie località del Veneto orientale (San Donà, Musile ed Eraclea), si rifornivano da uno degli arrestati. Oltre a sequestrare la droga in loro possesso, i carabinieri sono riusciti a risalire al canale di approvvigionamento.