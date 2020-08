Sequestrato quasi un chilo di hashish a Jesolo

Quasi un chilo di hashish tolto dal mercato dello spaccio dalla Polizia locale di Jesolo.

La droga

È il risultato messo a segno dal Comando jesolano nella giornata di sabato 15 agosto, nell’ambito delle attività programmate al fine di garantire la sicurezza di cittadini e ospiti durante il weekend del ferragosto. Durante il servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, effettuato con il supporto dell’unità cinofila Baskoo, gli agenti hanno rinvenuto in zona centrale del Lido circa 800 grammi di hashish dal valore superiore ai 10mila euro. La droga, suddivisa in panetti da circa 100 grammi ciascuno e pronta per essere piazzata sul mercato. Il personale della polizia locale ha quindi provveduto al sequestro degli stupefacenti e a ha avviato le indagini per risalire agli spacciatori e assestare così un ulteriore colpo alla vendita di stupefacenti sul litorale.