Perdono il drone sul campanile di San Marco: multa e sequestro

Drone fuori controllo finisce sul balcone esterno del campanile di San Marco e scatta il sequestro. Non è il primo episodio quello accaduto lunedì pomeriggio, un altro poco tempo fa era finito in Basilica. Verso le 16 il piccolo aeromobile pilotato a distanza si è incastrato sul balcone esterno del "Paron de casa" della piazza e per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Brutta avventura per un cittadino polacco che in vacanza con la famiglia a Venezia ha pensato di portare il proprio drone. Il turista stava facendo volare il proprio drone a San Marco quando ha perso il controllo del dispositivo, che è finito sulla loggetta del campanile. Non c'è stato più verso di recuperarlo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e ci sono volute due ore. Una volta liberato il drone incastrato, verso le 18, non è stato restituito al proprietario. La polizia locale lo ha sequestrato ed è scattata una sanzione di 50 euro.