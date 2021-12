Due anni di Covid: le voci di chi ha lottato in prima linea

Due anni di pandemia e di lotta al Covid, tra restrizioni, ricoveri ospedalieri, vaccinazioni. Oggi, 20 dicembre, all'M9 di Mestre sono state riunite le voci, le immagini e le testimonianze di coloro che quotidianamente sono stati protagonisti di questa lotta: infermieri, medici, primari e testimoni della società civile. Il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato, si commuove ripensando a tutte le difficoltà affrontate: «Abbiamo vissuto una guerra e queste sono le voci di chi ha combattuto al fronte e ne può testimoniare la durezza, ma anche le gioie». Tra i momenti rimasti impressi, spiega Contato, «mi ha colpito la vicenda di un ragazzo che aveva dei problemi di salute ma ha voluto ostinatamente vaccinarsi, dando un segnale forte della volontà di vincere le proprie paure». «Dire che i vaccini non funzionano - prosegue - è un'eresia: oggi non abbiamo più i morti e le situazioni gravi del passato». Proprio alla sofferenza vista negli ospedali è collegato il ricordo più amaro: «Le facce di chi entrava in terapia intensiva e non ne è più uscito: è qualcosa che ti rimane dentro».

Russo: «Abbiamo dovuto superare la paura»

Due anni fa arrivavano le prime notizie dell'epidemia in Oriente, in Italia la situazione precipitò a febbraio 2020. «A ripensarci, sembra una cosa surreale - testimonia la dottoressa Francesca Russo, dirigente del dipartimento regionale di prevenzione - Fu una situazione iniziale di impreparazione, improvvisamente ci ritrovammo catapultati in una nuova realtà. La chiusura del Comune di Vo', le forze dell'ordine, il lockdown. Siamo entrati in una dimensione di paura. Il momento più difficile è stato quando abbiamo visto la curva dei contagi che continuava a salire e abbiamo temuto di non poter affrontare la situazione». La nuova variante Omicron, dice Russo, «è preoccupante perché molto più contagiosa, dalle 10 alle 20 volte in più rispetto alla Delta. Potrebbe essere meno pericolosa, ma gli studi sono ancora in corso ed è necessario essere cauti».

Zappalorto: i giorni del ricovero

«Eravamo impreparati, non ci aspettavamo una cosa di tale gravità e durata - conferma il prefetto Vittorio Zappalorto - Siamo stati letteralmente travolti e i governi hanno dovuto elaborare delle strategie di contrasto in tempo reale, giorno per giorno. È stato fatto il possibile e io, come cittadino, sono soddisfatto di come sono stato governato: ci hanno difeso e protetto, nonostante le contraddizioni e le difficoltà. Io stesso - ricorda - sono stato vittima del Covid. Ho passato 15 giorni all'ospedale di Venezia, dei quali 5 in terapia intensiva. Quando sono stato ricoverato ero in brutte condizioni e ho pensato che potevo lasciarci la pelle. Mi hanno preso per i capelli. Ricordo la grande organizzazione e preparazione del personale ospedaliero, anche sotto il profilo umano, nonostante le grandi difficoltà».

Le incertezze per il Natale

Il patriarca Francesco Moraglia si è soffermato sulle prospettive in vista delle festività di Natale: «C'è il rischio di nuove restrizioni ed è importante capire come la libertà individuale vada declinata all'interno di un benessere e di una corresponsabilità sociale. Noi abbiamo garantito l'accesso al sacramento della riconciliazione solo in casi straordinari, mentre per le Messe abbiamo delle procedure già collaudate in questi anni: la capienza è in proporzione, gli spazi sono garantiti e c'è l'obbligo di mascherine. Inoltre stiamo aumentando il numero delle Messe, soprattutto quella del Natale, particolarmente partecipata».