Due anziane scippate e ferite in due giorni

Due episodi simili in due giorni e perfino nella stessa via di Mestre. Venerdì nel tardo pomeriggio una donna alla quale è stata strappata a forza la borsa è caduta a terra e si è ferita al volto. È successo tra le vie Cavallotti e Cappuccina, dove i passanti che si sono accorti dell'anziana a terra le hanno prestato soccorso cercando di aiutarla e chiamando i carabinieri. Giovedi, alle 19, un'altra signora è stata derubata della tracolla ed è finita a terra nel trambusto sbattendo schiena e faccia sull'asfalto. Ad accompagnare la donna all'ospedale è stata una pattuglia della polizia locale avvertita anche in questo caso dalla gente che passava e l'ha vista a bordo strada.

La dinamica sembra la stessa: persone fragili che camminano da sole per strada vengono prese di mira in quanto bersagli facili, incapaci di reagire e cercare prontamente aiuto. Così una volta derubate i malviventi hanno tutto il tempo di allontanarsi facendo perdere le loro tracce. La preoccupazione è che questa modalità possa prendere una piega allarmante, magari al posto delle spaccate, dal momento che ora i negozi in centro a Mestre tendono a non lasciare neppure più le monete in cassa, dopo i colpi in serie subiti nei mesi scorsi. Il timore è che ora a pagare possano essere le persone più fragili, anche se i furti sono una modalità costante della criminalità in terraferma.