Uomo in gravi condizioni dopo un litigio nel centro di accoglienza: due in carcere

Al termine di un furioso litigio, gli avevano perforato il costato con un oggetto contundente, simile a un punteruolo. Al termine dell'attività investigativa, coordinata dalla procura, i carabinieri di Stra hanno arrestato due cittadini pakistani, rispettivamente di 35 e 45 anni, per tentato omicidio in concorso.

Teatro dell'aggressione, lo scorso mese di luglio, era stato il centro di accoglienza "Hotel Riviera" di Fiesso d'Artico. I due uomini avrebbero picchiato un connazionale, per ragioni non meglio specificate, lasciandolo in fin di vita. Il malcapitato era stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo, in condizioni giudicate gravissime.

Nonostante gli investigatori non abbiano ritrovato l'arma utilizzata, gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda e identificare nei due pakistani i presunti responsabili della violenza. Al termine degli accertamenti di rito, sono stati portati presso la casa circondariale di Venezia. La vittima dell'aggressione, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale.