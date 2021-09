Pusher trovato in un bar di Marghera con 2 etti di cocaina

Lo stavano controllando da alcuni giorni, grazie all'ausilio della telecamere di videosorveglianza. Quando gli agenti della polizia locale, intervenuti con il Nucleo cinofilo, hanno fatto irruzione in un bar nei pressi di piazza Mercato a Marghera, lo hanno trovato appoggiato a un tavolino mentre stava contando una somma di denaro piuttosto cospicua. L'uomo, tunisino, era solito incontrare nel locale alcuni connazionali, tutti con precedenti per droga. Con sé aveva due involucri contenenti circa due etti di cocaina: una volta venduti gli avrebbero fruttato circa 20mila euro.

Sequestrati due etti di cocaina

La droga, contenuta all'interno di un borsello, è stata sequestrata, così come il denaro, per un totale di circa 4mila euro in contanti. Una volta terminate le operazioni di rito, il pusher è stato arrestato e portato in carcere a Santa Maria Maggiore, su disposizione del pm.

Gli agenti della Municipale, sabato pomeriggio, hanno arrestato anche un altro spacciatore, beccato a cedere dosi di eroina in due differenti occasioni, nella zona della stazione di Mestre. Anche per lui è scattato l'arresto. Al termine del processo per direttissima, il giudice ha deciso il Daspo urbano di 48 ore e una sanzione per violazione del regolamento di polizia urbana.