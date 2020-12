Due uomini trovati morti in casa: non davano notizie da tre giorni

Erano morti da tempo, probabilmente da due o tre giorni. Due uomini, M.M. di 49 anni e R.M. di 68, sono stati trovati senza vita nel primo pomeriggio di oggi, 15 dicembre, nell'appartamento in cui vivevano insieme a Robegano di Salzano, in via XXV Aprile. Stando alle prime informazioni erano entrambi disoccupati e seguiti dai servizi sociali del Comune, che aveva anche messo a loro disposizione l'alloggio. Sono stati proprio gli assistenti, non avendo loro notizie da tre giorni, ad allertare le forze dell'ordine.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto assieme ai carabinieri di Noale e hanno aperto la porta, che era regolamente chiusa a chiave e non presentava segni di effrazione. Le indagini per accertare le cause dei decessi sono in corso. Il medico legale non ha trovato tracce di violenza sui corpi, per cui è stata esclusa la responsabilità di persone esterne, né sono state individuate droghe dell'appartamento. Ad una prima indagine non risultano fughe di gas o malfunzionamenti della caldaia, ma i pompieri non escludono una di queste possibilità: anzi, al momento le circostanze farebbero propendere proprio per una fuoriuscita di monossido di carbonio, magari avvenuta nei giorni scorsi. Saranno le autopsie, disposte dal pm Michelozzi, a dare delle risposte più chiare.