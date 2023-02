Due nuove barche alla protezione civile veneziana

Due nuove barche in grado di operare in emergenza con condizioni meteo-marine avverse e di trasportare materiale e mezzi anche nei canali interni del centro storico. Le imbarcazioni sono state consegnate oggi al gruppo Protezione civile del Comune di Venezia dal vicesindaco Andrea Tomaello e dal comandante generale della Polizia locale Marco Agostini, nel corso di una breve cerimonia al Tronchetto.

«I nuovi mezzi consentiranno di potenziare l’impegno dei volontari che operano nel centro storico, nelle isole e in laguna in numerose attività di assistenza, prevenzione e soccorso - ha detto Francesco Vascellari, responsabile del servizio di Protezione civile del Comune - le caratteristiche delle barche e la nuova motorizzazione ci permetteranno di operare in acque libere, hanno una capacità di carico adeguata al trasporto di materiale e mezzi fino a 2 tonnellate e possono ospitare a bordo fino a 8 volontari. Le imbarcazioni sono dotate di motori fuoribordo 115hp ed allestite con numerose dotazioni di bordo e di sicurezza», ha concluso Vascellari ringraziando l'amministrazione comunale che ha finanziato l'acquisto dei nuovi mezzi per un importo pari a 97.500 euro. Il gruppo comunale di Protezione civile attualmente riunisce 200 volontari nelle 4 sedi distribuite tra Venezia, Mestre, Marghera e Pellestrina. Il servizio è supportato da un nucleo di operatori al Lido.

«La consegna delle due nuove imbarcazioni - conferma il vicesindaco con delega alla Protezione civile, Tomaello - testimonia l'impegno del Comune di Venezia a favore delle attività della Protezione civile e dei tanti volontari che, non solo nelle occasioni di emergenza ma anche nella attività quotidiana, prestano il loro tempo e il loro servizio per la città e per i cittadini».