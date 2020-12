Due giovani di Chioggia fermati con eroina e metadone in macchina

Li hanno fermati per un normale controllo stradale, questa volta con sorpresa. Mercoledì sera, i carabinieri del Norm di Castelfranco Veneto (Treviso) hanno infatti fermato due ragazzi di Chioggia, rispettivamente di 21 e 22 anni, trovandoli in possesso di eroina, metadone, mariujuana e materiale per taglio e confezionamento delle dosi.

Eroina e metadone in auto

Dopo le formalità di rito, i due ragazzi sono stati denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, oltre che per aver violato le norme per il contenimento dell'epidemia da covid-19.