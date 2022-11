Due vetrate spaccate nella notte, danni e furto di computer

Solo venerdì il questore Maurizio Masciopinto aveva messo il camper della polizia in via Piave accogliendo e ascoltando residenti e negozianti per dare un messaggio di sicurezza e tranquillizzare dopo gli ultimi accoltellamenti di via Aleardi e via Cappuccina giovedì, in cui un ragazzo di 25 anni ha rischiato la vita. Qualche ora dopo, tra venerdì e sabato, due vetrate sono andate in frantumi in via Piave e in via Dante. Due tentativi di furto, uno di questi è andato a buon fine e il ladro si è portato via due computer portatili.

In via Dante 8, all'ufficio di consulenze commerciali di Samrat Abdullah, una persona incappucciata verso mezzanotte ha spaccato il vetro di una delle finestre ed è riuscita a forzarla per entrare e portare via due laptop, uno appoggiato sulla scrivania e un altro dentro a uno zaino con dei documenti. La telecamera aveva registrato tutto, riprendendo una persona con il cappuccio prendere d'assalto la finestra ed entrare. «Abbiamo dato i video ai carabinieri e fatto denuncia. Per noi questo furto significa aver perso le informazioni all'interno dei computer, che sono il materiale del nostro lavoro», ha detto il titolare che si è messo in contatto con Giampaolo Conte del comitato "E robe del quartiere Piave", e gli ha chiesto di postare sulla pagina Facebook del gruppo quello che gli era successo.

Ritornando alla notte fra venerdì e sabato c'è stata un'altra spaccata in via Piave, al Chicken Fly di Tony, un cinese arrivato qui tre mesi fa a gestire il nuovo fast food. Qualcuno dopo aver sradicato un tombino l'ha sbattuto più volte contro il vetro nel tentativo di aprirsi un varco ed entrare a prendere qualcosa. Ma non ce l'ha fatta. Il vetro ha retto. Il locale non è stato visitato ma sono diverse le centinaia di euro di danni subiti dal titolare. È stata la vigilanza ad accorgersi del danno e a chiamare Tony. Anche il questo caso la gente del quartiere ha postato la foto sulla pagina Facebook del quartiere Piave di Giampaolo Conte, che tiene monitorata l'area. Un'altra testimonianza delle azioni che la microcriminalità in zona è disposta a compiere pur di ragranellare qualche spicciolo (sotto il vetro devastato al Chicken Fly di via Piave e il tombino sradicato con la macchina della polizia locale. Il questore Maurizio Mascipinto e l'assessore comunale alla Sicurezza Elisabetta Pesce con Lucia titolare del bar Al Cucciolo di via Piave. Foto da pagina Facebook "E robe del quartiere Piave").