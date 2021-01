È morta la mamma del falconiere Ivan Busso

All'inizio di gennaio era morto Ivan Busso, il falconiere di 42 anni di Malcontenta, papà di una bimba di 2 anni. Nel giorno del suo funerale, ieri, 15 gennaio, poco prima della celebrazione delle esequie che sono state trasmesse anche online, la famiglia è stata avvisata della morta della mamma di Ivan, Gina Smerghetto di 65 anni. Ricoverata a Mestre dopo Natale, Gina è stata per circa una settimana in Medicina all'ospedale dell'Angelo prima di aggravarsi a causa del Covid ed essere trasferita in terapia intensiva. Qui è rimasta per 15 giorni. Ieri, proprio durante l'ultimo saluto al figlio, il parroco ha riferito della sua scomparsa. Un dolore che per la famiglia si è aggiunto alla ferita ancora aperta del decesso di Ivan.

Lui era rimasto ricoverato a Dolo dall'8 dicembre, per complicazioni legate al Covid, e ai primi di gennaio non ce l'aveva fatta. Ivan ha lasciato la figlia di 2 anni, la moglie Elisa, i parenti, gli amici, e i tanti che lo conoscevano. «Per fortuna tante persone, la comunità, ci sta sostenendo e aiutando», ha detto Elisa.