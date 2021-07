È morto il giornalista Leopoldo Pietragnoli

Cronista di importanti istituzioni pubbliche come il Comune di Venezia e la Commissione per la ricostruzione della Fenice

È morto il giornalista veneziano Leopoldo Pietragnoli, scomparso la scorsa notte. Aveva dedicato gran parte della sua vita professionale al Veneto come cronista e come giornalista di importanti istituzioni pubbliche come il Comune di Venezia e la Commissione per la ricostruzione della Fenice. «Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Leopoldo Pietragnoli - scrive il governatore Luca Zaia - In questi ruoli ha contribuito a lasciare una testimonianza nella storia della nostra regione. Di lui – conclude il presidente - oltre alla memoria di un importante impegno al Gazzettino prima e negli uffici stampa poi, è vivo il contributo all’ordine professionale a sostegno, soprattutto, delle posizioni lavorative più fragili; segno di spessore anche umano. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari».

«Leopoldo Pietragnoli - commenta il consigliere comunale Gianfranco Bettin - storica firma del Gazzettino e, dal 1996, per molti anni portavoce del sindaco Massimo Cacciari durante i suoi diversi mandati, è stato un maestro di giornalismo civico, un solido e fine intellettuale cattolico democratico, un conoscitore profondo e un appassionato difensore di Venezia. Una gran brava persona, a cui si voleva bene e che si stimava enormemente e la cui perdita addolora. Un abbraccio alla famiglia».