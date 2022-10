Artigiani e sindacati uniscono le forze per sostenere imprese e lavoratori | VIDEO

In questo momento di grave situazione economica dovuta ai rincari dei costi dell’energia, le associazioni artigiane e i sindacati del Veneto promuovono, tramite Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), nuove azioni per garantire un sostegno alle aziende e ai loro dipendenti.

Nello specifico, sono due gli accordi sottoscritti tra le parti, che prevedono un sostegno straordinario contro il caro energia elettrico per le aziende e i loro dipendenti.

Campagna straordinaria caro-energia

Per i dipendenti : prevede un contributo straordinario una tantum a favore degli aderenti pari a euro 200,00, che verrà erogato ai lavoratori con un ISEE relativo all'anno 2022 inferiore o uguale a 20.000,00 euro. Copertura del costo: 1,5 milioni di euro.

: prevede un contributo straordinario una tantum a favore degli aderenti pari a euro 200,00, che verrà erogato ai lavoratori con un ISEE relativo all'anno 2022 inferiore o uguale a 20.000,00 euro. Copertura del costo: 1,5 milioni di euro. Per le aziende artigiane: prevede un contributo straordinario una tantum a favore delle aziende artigiane aderenti a Ebav, in base a una graduatoria riferita all’incremento percentuale del costo della “spesa per la materia prima energia elettrica” derivante dal raffronto della bolletta del mese di ottobre 2019 con quella del mese di ottobre 2022. Non saranno considerate le domande il cui incremento di costo assoluto sia pari o inferiore a euro 300,00. L’importo del contributo sarà di 400,00 euro una tantum fino a capienza delle risorse disponibili. Copertura del costo: disponibilità massima 1 milione di euro.

Le domande, sia per le imprese che per i lavoratori, potranno essere presentate da novembre 2022 fino al 31 gennaio 2023 presso gli sportelli Ebav stanziati nelle organizzazioni sindacali e nelle associazioni di categoria. Le erogazioni del contributo, in entrambi i casi, avverranno nel 2023.

Integrazione al reddito per i lavoratori in cassa integrazione

Altra importante azione di sostegno è il contributo sospensione FSBA, erogato una tantum in favore dei dipendenti aderenti a Ebav sospesi per intervento Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) nel periodo tra novembre 2022 e giugno 2023. L’importo del contributo potrà variare da un minimo di 100 euro in caso di 10 giornate di sospensione, a un massimo di 300 euro per 20 o più giornate. Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 31 luglio 2023 attraverso gli sportelli Ebav presenti presso le organizzazioni sindacali.

L’iniziativa è stato illustrata questa mattina, mercoledì 19 ottobre, nel corso di una conferenza stampa, all'interno della sede di Ebav a Marghera, dai rappresentanti delle associazioni artigiane e dai sindacati.