L'eccellenza della Cardiochirurgia dell'Angelo di Mestre: «Sopravvivenza quasi al 100%» | VIDEO

Con gli 820 interventi effettuati nel corso del 2022, la Cardiochirurgia dell'ospedale di Mestre raggiunge un traguardo atteso: dimostra infatti come la sua attività, quanto ai numeri, è tornata ai livelli pre-Covid-19, e anzi li ha superati.

«Nell'anno precedente la pandemia – ha sottolineato oggi il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato – la Cardiochirurgia del nostro Ospedale Hub aveva eseguito 816 interventi; poi il rallentamento a causa del Covid: 711 interventi nel corso del 2020, 785 nel corso del 2021. Ma i dati del 2022 appena concluso, con 820 interventi complessivi, ci dà la sicurezza di essere tornati a vedere la luce. Sia chiaro: il rallentamento nei due anni della pandemia è stato lieve. Nonostante tutte le difficoltà, infatti, abbiamo registrato un calo inferiore al 15% dell'attività. Ma chiudere il 2022 con numeri superiori a quelli registrati nell'era pre-Covid è per noi un grande successo e una grande soddisfazione».

Ancora più importante è il risultato qualitativo conseguito dall'équipe di Cardiochirurgia di Mestre: «Più di un quarto delle persone che abbiamo operato – spiega il primario, Domenico Mangino – sono giunte all'Angelo da fuori Ulss 3; e il 7% dei nostri pazienti del 2022 è arrivato addirittura da fuori regione. E ancora: se la mortalità dopo un intervento di bypass aortocoronarico isolato si è attestata in Italia intorno al 2%, nel nostro Ospedale questo indicatore è ancora più basso e nel 2022 si è fermato allo 0,9%. Significa che nei nostri ospedali, e all'Angelo ancora di più, gli interventi sono realizzati con successo nel 99% dei casi, e questo anche se operiamo su pazienti sempre più anziani, con un'età media intorno ai 75 anni, e quindi spesso fragili e spesso portatori di altre patologie».

Nella conferenza stampa odierna, il dottor Mangino ha sottolineato altri aspetti positivi del lavoro della Cardiochirurgia dell'Angelo: «Nel corso del 2022 – ha spiegato – la nostra équipe ha eseguito più della metà degli interventi di chirurgia riparativa sulla valvola mitralica utilizzando tecniche di cardiochirurgia 'mininvasiva'. Questa modalità di intervento, utilizzata anche nel 30% degli interventi di chirurgia sostitutiva aortica, porta come risultato più evidente cicatrici molto meno visibili rispetto a quelle della chirurgia tradizionale; ma le tecniche cosiddette 'mininvasive' sono fondamentali perché comportano per il paziente minor trauma chirurgico, minor dolore, e un recupero funzionale più rapido- Ci stiamo specializzando – ha concluso Mangino – nell'utilizzo, nell'attività quotidiana, di nuove tecniche di ricostruzione dell'arco aortico e dell'aorta toracica. Due anni di rallentamento nell'attività non hanno impedito a questa équipe di affinare ulteriormente il proprio lavoro, di migliorare le sinergie con le altre squadre del nostro ospedale, per ripresentarsi pronti nel momento della piena ripresa e garantire ai pazienti quanto di meglio può offrire la cardiochirurgia moderna».