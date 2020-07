L'edicola di Walter Mutti è tornata al suo posto, alle Zattere

Stamattina è tornata al "suo" posto, in fondamenta delle Zattere, l'edicola di Walter Mutti, che era stata trascinata via dall'acqua alta del 12 novembre 2019 e si era inabissata nel canale della Giudecca, diventando una delle immagini più significative di quella marea devastante. Nei giorni successivi i vigili del fuoco avevano individuato l'edicola sul fondo del canale, dopodiché la struttura è stata recuperata e sistemata. Ci sono voluti dei mesi ma alla fine il risultato è raggiunto e finalmente Mutti, il proprietario, può tornare al lavoro.

Il 24 luglio è il giorno in cui l'edicola viene riposta nel suo luogo originario, "com'era e dov'era", vicino ai Gesuati, lungo una delle passeggiate veneziane più belle e popolari. La struttura dovrebbe essere assicurata a terra con un sistema a protezione da future acque alte. A Walter Mutti è arrivato in questi mesi l'affetto di tanta gente e anche di vari rappresentanti delle istituzioni, tra cui il premier Conte, che lo aveva incontrato personalmente. Questa vicinanza si è concretizzata, tra l'altro, in una raccolta di fondi che ha aiutato l'edicolante a sostenere le spese per il ripristino della sua attività.