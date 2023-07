Edilizia scolastica, 1 milione di euro per le scuole Righi-Cestari di Chioggia

La Città metropolitana ha avviato i cantieri in alcuni istituti superiori di Chioggia per una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione degli edifici che ospitano il "Righi" e il "Cestari". La certificazione antincendio, l’efficientamento energetico e il recupero di una palestra sono tra i principali interventi previsti per questa estate, attraverso lavori che si svolgeranno nel periodo di interruzione dell’attività didattica per non arrecare disagi alle lezioni.

«Si tratta di un investimento di poco più di 1 milione di euro - comunica Maika Canton, consigliera metropolitana delegata all’edilizia scolastica - che segue quelli già avviati in altri istituti superiori e che, su input del sindaco Luigi Brugnaro, hanno come obiettivo quello di rendere più sicure, accoglienti e moderne le scuole superiori del territorio». Per Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, l'operazione segue un preciso monitoraggio della situazione degli istituti e permette di «dare risposte alle necessità degli studenti, mantenendo un contesto di studio ottimale per i ragazzi».

Gli interventi

Al Righi, il progetto prevede l’esecuzione di una serie di interventi per adeguare il plesso alle normative di sicurezza antincendio: scuola, laboratori e officine, palestra. Le attività si concentreranno prevalentemente sull'adeguamento dei sistemi di rilevamento e allarme-incendio, l’illuminazione di emergenza, il sistema di spegnimento e le linee dorsali principali; assieme a questi, alcuni interventi edili per l’efficacia delle compartimentazioni così come delle vie d’esodo. Tali opere, malgrado la loro rilevanza ed estensione entro il plesso, non consentiranno di raggiungere però lo stato necessario al deposito della scia antincendio vista l’impossibilità di intervenire sull’intero impianto elettrico: ultimo aspetto per il quale bisognerà intervenire in futuro. L'importo dei lavori è di 400mila euro.

Anche al Cestari, l'obiettivo è adeguare l’intero contenitore edilizio alle normative di sicurezza antincendio: scuola, aule speciali, palestra. Inoltre interventi edili per l’efficacia delle compartimentazioni, così come delle vie d’esodo: porte e confinamenti resistenti al fuoco. Fuori appalto, ma dentro il finanziamento, sono previste risorse per l’adeguamento delle scale di sicurezza esterne esistenti a ultimazione delle quali sarà possibile procedere alla presentazione della pratica di Scia antincendio. L’importo dell’intervento è di 300mila euro.

Alla palestra dell'isola dell'Unione è in corso un vero e proprio intervento di ristrutturazione edile e impiantistica, finalizzato al recupero di uno spazio dismesso da molti anni. La possibilità di accesso al finanziamento ha dato il via al progetto, ora appaltato e in avanzato stato di attuazione, per il recupero del campo da gioco da annettere al complesso per la formazione professionale ubicato sull’isola. Le opere previste constano in interventi edili per il recupero del "contenitore" (intonaci, ripristini cementi armati, serramenti interni ed esterni, dipinture), assieme alla realizzazione della nuova parte impiantistica sia elettrica (luce e forza motrice) sia meccanica (nuovi apparati per la climatizzazione ad aria). Infine, il nuovo pavimento in legno del campo di gioco e la creazione di una comunicazione interna diretta con il plesso scolastico. Importo dei lavori: poco meno di 416mila euro.