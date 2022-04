Lo zio di Edy: «Non era filo-russo»

È morto in battaglia, per combattere senza tregua «il mostro del fascismo». Edy Ongaro, il miliziano 46enne originario di Portogruaro, rimasto ucciso ieri nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk, non abbracciava la causa filo-russa. Ne è convinto lo zio Rino Ongaro, che ha visto crescere il nipote dalla finestra della sua casa a Giussago, pochi metri distante dalla casa in cui abitava con la famiglia prima che partisse per l'Ucraina.

Lo zio di Edy respinge l'idea che il 46enne fosse filo-russo, ma sostiene che era in Donbass per la pace. «Non parlavamo di politica, ma lui non era contro l'Ucraina. Mia madre (sua nonna, ndr) aveva una badante ucraina che spesso preparava da mangiare anche per lui. Non ha mai fatto commenti a riguardo», ha spiegato a La Presse. Stretto tra dolore e rabbia, lo zio adesso vuole solamente che la salma di Edy possa rientrare presto in Italia e che i funerali si svolgano nel paese in cui è cresciuto il combattente».

«Non so darmi una spiegazione vera su cosa l'abbia portato lì. Sono frastornato, non so a cosa pensare». Sono le parole con cui Sergio Ongaro, come riporta Ansa, ha commentato la morte del figlio Edy. «Mi sto facendo tante domande - ha ribadito, ancora molto scosso - sul perché è successo, e come sia avvenuta la tragedia. Penso agli episodi che possono averlo spinto a quella scelta. Ma la risposta non la troverò. Aspettiamo che qualcuno, e non so nemmeno chi, ce lo riporti a casa: vorrei fosse seppellito assieme a sua mamma, a Fossalta di Portogruaro».

Il dolore della comparsa improvvisa di Edy è forte anche tra i suoi compagni del collettivo "Stella rossa Nord Est del Veneziano", un movimento antagonista di sinistra. «Siamo molto scossi. È stata una notizia terribile. Sono stato io a comunicarlo al fratello e al padre, è una tragedia», ha detto uno dei membri del collettivo all'AdnKronos, raccontando che Edy era partito nel 2015 senza mai più fare ritorno in Italia. «Non ce lo aspettavamo davvero, lui credeva fortemente nei valori della Resistenza ma non credevamo avrebbe presto questa decisione. Ci sentivamo molto sporadicamente tramite i social, scambiandoci video di calcio e di artisti musicali. Quando il conflitto si è inasprito ha smesso di pubblicare, l'ultima foto che ha messo lo ritrae con un anziano che ha potuto rientrare in casa».