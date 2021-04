Inneggia al terrorismo e pubblica post jihadisti su Facebook, espulso 27enne egiziano

Nel suo profilo Facebook pubblicava post che rappresentavano la sua adesione all'ideologia jihadista. A ottobre 2020, aveva pubblicato commenti sugli attentati terroristici in Francia definendo “eroe martire” l’omicida dell’insegnante parigino Samuel Paty.

E' stato espulso un 27enne ogiziano, già regolare in provincia di Venezia. Il giovane è stato rimpatriato sabato dalla frontiera aerea di Roma Fiumicino in esecuzione di un decreto emesso dal ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato. Il 27enne era emerso all’attenzione del comparto sicurezza nel febbraio 2020 nel corso dell’attività di monitoraggio dei social media mirata all’individuazione di soggetti contigui con l’estremismo islamico.