Trovato il corpo senza vita della 55enne scomparsa martedì

Dopo tre giorni di ricerche, il tragico epilogo. Il corpo senza via di Elena Gulino, 55enne di San Donà scomparsa da casa martedì mattina, è stato trovato venerdì in acqua in via Murazzetta, a Eraclea, come riportano i quotidiani locali.

La donna, che stava attraversando un momento difficile, dopo aver incontrato la sorella martedì mattina si era allontanata e di lei si erano perse le tracce. Subito erano partite le ricerche da parte dei carabinieri, della polizia locale e dei vigili del fuoco. proprio questi ultimi, venerdì pomeriggio hanno individuato il corpo senza vita in acqua.