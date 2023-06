Elena Momesso è la nuova primaria di Anestesia e Rianimazione dell’Ulss 4

La dottoressa Elena Momesso è la nuova primaria dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Ulss 4. Prende il posto di Fabio Toffoletto, andato in quiescenza. La nomina è stata formalizzata in questi giorni. La nuova direttrice risiede a San Stino di Livenza, e si è laureata in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Trieste, dove ha ottenuto anche la specializzazione.

Momesso non è un nuovo arrivo nell'azienda sanitaria, in quanto ci lavora dal 2009 sempre nella stessa unità operativa. Dal 2017 è inoltre responsabile del coordinamento locale trapianti e dal 2021 del servizio "Rischio clinico e sicurezza del paziente". Sul fronte delle donazioni di organi, ha avuto un ruolo indispensabile nell’incrementare il numero dei consensi nell’area del Veneto orientale: è stata infatti autrice della campagna di sensibilizzazione #Iomidono, che ogni anno coinvolge le famiglie dei donatori e la cittadinanza.

La nuova dirigente è anche autrice del progetto "Caffè antalgico", nel quale pazienti e medici si confrontano e discutono insieme delle proprie esperienze, della malattia e delle terapie, in un ambiente informale, davanti ad un caffè.