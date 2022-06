Elettrodotto San Giobbe-Mestre: 8,5 chilometri d'intervento in laguna e terraferma

Nuovo elettrodotto San Giobbe-Mestre: prove di dialogo per andare verso la ralizzazione dell'opera che si sviluppa sia in laguna che in terraferma. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato ha incontrato martedì i rappresentanti di Terna e del Comune di Venezia. «Abbiamo voluto avviare un percorso condiviso con le istituzioni con lo scopo di facilitare l’avvio di una programmazione partecipata con il territorio e risolvere eventuali problemi che potrebbero emergere durante l’iter autorizzativo – ha detto Marcato -. Questo è un piano che Terna realizza nella laguna di Venezia, dove sarà sostituito un elettrodotto esistente, e a Mestre dove si passerà all’interramento della linea. Un’operazione del costo stimato di circa 18 milioni di euro, per 8,5 chilometri».

L'intervento fa parte di quelli straordinari avviati per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio, siglato nel gennaio 2019 tra Regione del Veneto e Terna e che prevede una serie di interventi in tutta la Regione. In base all'accordo è stata istituita una Commissione tecnica regionale di coordinamento che ha l’obiettivo di armonizzare i piani di Terna e gli strumenti di pianificazione energetica, territoriale, urbanistica e paesaggistica. Ciò viene perseguito anche coinvolgendo i diversi livelli di responsabilità istituzionale.

Il progetto riguarda il miglioramento della rete tra Venezia centro storico e la terraferma e prevede il completo interramento della linea elettrica esistente in ambito di particolare rilevanza ambientale. Con l’incontro è stata avviata la fase di concertazione con il territorio che durerà circa sei mesi, dopo i quali Terna sarà pronta ad avviare l’iter autorizzativo al ministero della Transizione ecologica. La durata dei lavori, secondo quanto riferito dai tecnici, è di almeno due anni. Con questa operazione - conclude l’assessore regionale - andremo a togliere una parte di elettrodotto che oggi si trova in area di pregio e in aree abitate».