Elezioni europee 2024: i risultati a Venezia e nel Nord-Est

Si stanno definendo i risultati delle elezioni europee 2024: la provincia di Venezia, come tutto il Veneto, contribuisce ad eleggere i 15 eurodeputati della circoscrizione Nord-Est, che comprende Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Fratelli d'Italia è risultato essere largamente il primo partito ma l'astensione ha superato il 50%. Vediamoli nel dettaglio.

L'affluenza

L'affluenza nella provincia di Venezia è stata (come nel resto d'Italia) in netto calo rispetto alla tornata elettorale del 2019: si è fermata al 48,9%, rispetto al 60% del 2019. Più bassa anche del dato del Veneto, 52,9%. Il comune con la più alta affluenza nel Veneziano è stato Noale (65,86%), dove si votava anche per le comunali. La più bassa a Pramaggiore, 40,2%. In generale, come sempre, l'affluenza è più alta dove si è votato anche per le amministrative: ma in calo ovunque rispetto al 2019.

Lo scrutinio e i partiti

I risultati elettorali nella provincia di Venezia ricalcano solo in parte quelli nazionali. Fratelli d'Italia a Venezia (provincia) è largamente il primo partito con il 34,6% dei voti, seguito dal Partito Democratico con il 23,2%. La Lega si ferma all'11% dei voti (nel 2019, al picco storico, aveva superato il 34%) restando comunque largamente sopra Forza Italia (a differenza di quanto accaduto a livello nazionale) che arriva al 7,8%. Alleanza Verdi-Sinistra nel veneziano, con il 6,8% delle preferenze, è davanti al Movimento 5 Stelle (6%). Tutti gli altri partiti si fermano sotto la soglia di sbarramento del 4%, con risultati simili a quelli nazionali: Azione (3,8%), Stati Uniti d'Europa (3,3%), Pace Terra e Dignità (2,2%) e gli altri sotto l'1%.

I parlamentari eletti

Come accennato sono 15 gli eurodeputati eletti a Nord-Est, i cui nomi definitivi saranno ufficializzati nelle prossime ore. Già certi dell'elezione comunque capilista e "campioni" di preferenze delle sei liste che hanno superato la soglia di sbarramento: alcuni di questi però, come la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani, rinunceranno al seggio facendo spazio ad altri nello stesso partito.

Anche nella circoscrizione Nord-Est la premier Giorgia Meloni ha "cannibalizzato" le preferenze di Fratelli d'Italia, totalizzandone 483 mila, seguita da Elena Donazzan, assessora regionale del Veneto, con 62.745. Nel Pd il capolista Stefano Bonaccini ha conquistato 378.266 preferenze, Alessandro Zan 90.973, e Alessandra Moretti 81.136. Nella lista della Lega, Roberto Vannacci ha ottenuto 139.390 voti, Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone, 41.216, l'uscente Paolo Borchia. L'uscente Rosanna Conte, di Portogruaro, si ferma a 13.191. Nella lista di Forza Italia: 60.628 preferenze per il segretario Antonio Tajani, 34.163 per il coordinatore regionale Flavio Tosi. Mimmo Lucano traina con le sue 41.968 preferenze la lista di Alleanza Verdi e Sinistra anche a Nord-Est, con Cristina Guarda, attuale consigliera regionale, che segue con 32.214 preferenze: entrambi dovrebbero essere eletti a Bruxelles. Poche le preferenze per i candidati del Movimento 5 Stelle: 14.772 per l'uscente Sabrina Pignedoli, 10.427 per Ugo Biggeri. Nella sola provincia di Venezia le proporzioni sono simili, con Rosanna Conte che però arriva seconda nella lista della Lega, così come Lucas Pavanetto in quella di Fratelli d'Italia.

La proclamazione dei risultati e degli eletti ufficiali dovrebbe arrivare a breve.