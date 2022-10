Voli turistici senza autorizzazioni: sequestrati due elicotteri

La guardia di finanza ha sequestrato due elicotteri ad una società del settore turistico con base operativa al Lido di Venezia, presso un'elisuperficie adiacente all'aeroporto Nicelli. Stando a quanto accertato dai finanzieri, i velivoli sarebbero stati impiegati senza le necessarie autorizzazioni, in particolare il certificato di operatore aereo previsto dal regolamento comunitario. Nonostante ciò, l'agenzia avrebbe effettuato voli panoramici sulla laguna, promuovendo la propria attività tramite il sito web e le pagine social.

L'indagine è sfociata in una perquisizione, disposta dall'autorità giudiziaria ed eseguita dai finanzieri in collaborazione con i funzionari dell'Enac (ente nazionale per l’aviazione civile). I militari si sono presentati presso la base di volo e nella sede delle ditte coinvolte nella gestione dei mezzi aerei, trovando i documenti che dimostrerebbero l’impiego degli elicotteri per fini turistici. Oltre al sequestro, l'operazione ha portato alla segnalazione dei rappresentanti di due società per la presenta violazione degli articoli 1188 e 1231 del codice della navigazione. Sono in corso approfondimenti per verificare l’esistenza di ulteriori responsabili.