La decisione dell'Ema: «Il vaccino AstraZeneca è sicuro e efficace»

Come spiegato oggi in conferenza stampa, il siero non è collegato ai casi di trombosi

«Il vaccino AstraZeneca è efficace e non è legato ai casi di trombosi, i benefici sono superiori ai rischi». Così l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) si è pronunciata sul siero anglo-svedese, sospeso nei giorni scorsi in Italia e in altri Paesi dopo alcuni casi di eventi avversi nei pazienti. Tuttavia, aggiungono dall'Agenzia europea del farmaco, verranno fatti degli approfondimenti sui casi rari. Come spiegato da Cooke (Ema) durante la conferenza stampa di oggi «con la somministrazione di un vaccino a milioni di persone, era inevitabile che ci fossero dei casi inattesi». La notizia è riportata da Today.