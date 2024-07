Malori e ricoveri per il caldo. Agenti in aeroporto perdono le forze. Emergenza scuole

Due operatrici di rampa si sentono male in aeroporto a Venezia, sotto una calura oltre il limite della tolleranza umana in questi giorni, e ieri un altro collega dopo aver ceduto è stato portato via in ambulanza. «Ora è ricoverato al quinto piano dell'ospedale all'Angelo e pare lo debbano operare perché potrebbe aver fatto un infarto per il troppo calore - spiega il sindacalista del Cub di Venezia, Giampietro Antonini -. Sono tutti dipendenti dell'Aviation services», società dei servizi aeroportuali. Il caso delle prestazioni in rampa, imprenscindibili per il funzionamento dei vettori di trasporto passeggeri, è uno tra i molti altri sottoposti a condizioni eccezionali di stress, mentre le colonnine di mercurio schizzano oltre i 35-38 gradi. All'aperto o davanti ai forni, sotto il sole o nelle cucine senza impianti per raffreddare il clima, ci sono servizi che rischiano di non essere portati a termine per malori e cedimenti improvvisi del personale. Altri sono stati sospesi e avranno rallentamenti.

Da qualche giorno non c'è pace nelle scuole. La denuncia arriva dalla segretaria del Partito Democratico e consigliera, Monica Sambo, che punta il dito contro l'emergenza caldo in alcuni nidi del Comune. «Abbiamo inviato un'interrogazione urgente in Consiglio per le temperature troppo elevate all'interno degli asili. Ci sono genitori che stanno mandando pec e lettere al Comune. Sono andata personalmente come consigliere in alcuni centri estivi a rilevare la temperatura data la gravità della situazione - afferma Sambo - In tutti i casi abbiamo visto valori insostenibili e insalubri per bambini così piccoli. I bambini vengono letteralmente lessi e le lavoratrici sono sottoposte a condizioni insostenibili - continua - e il Comune ha voluto parlare di riscaldamento senza rispondere alle nostre richieste sugli impianti di raffreddamento».

«Abbiamo ricevuto numerose telefonate di colleghe spaventate che il Comune possa avviare provvedimenti disciplinari nei loro confronti, per averci aperto la porta quando siamo andati a verificare le temperature nei servizi - scrive Paolo D'Agostino della Funzione pubblica Cgil, che ha riferito di malori segnalati un po' da tutte le scuole - Mercoledì è intervenuta anche un’ambulanza. In alcune sedi abbiamo ricevuto foto di orologi digitali che misuravano valori come i 33 gradi e mezzo all’Hakuna Matata, i 32,3 al Cucciolo di Favaro e i 31,2 al Girasole, nonostante la presenza dei condizionatori. Per quanto sta succedendo - conclude D'Agostino - e a tutela di tutti i dipendenti, la Fp Cgil ha deciso di proclamare lo stato di agitazione dei servizi educativi, del personale diretto e di quello di Ames. Ci aspettiamo che in prefettura il Comune si presenti con qualche soluzione ai problemi».