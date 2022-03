Emergenza Ucraina, oltre 11 mila posti letto offerti dai cittadini

Continuano ad arrivare in pullman e treno, molti si fermano in Veneto, altrettanti sono solo di passaggio, diretti verso altre regioni d'Italia o addirittura all'estero. Secondo i dati aggiornati forniti dalla Regione Veneto, il 70,8% dei profughi in fuga dall'Ucraina sono donne, poco più della metà hanno tra i 15 e i 49 anni, mentre il 36,2% sono ragazzini e bambini con meno di 14 anni. Molto bassa la percentuale degli over 50, che non supera il 12,5% del totale.

Attualmente ci sono 348 rifugiati ospitati nelle strutture regionali, 65 dei quali all'ospedale di Noale. Nelle altre province venete, invece, ce ne sono 85 a Isola della Scala (Verona), 56 a Valdobbiadene (Treviso), 73 a Asiago (Vicenza) e 69 a Monselice (Padova). All'interno di questo quadro continua a manifestarsi la generosità dei cittadini, che fino ad oggi hanno messo a disposizione 11.378 posti letto, e versato sul conto corrente bancario della Regione una cifra superiore ai 650 mila euro.

Per chi volesse donare, i versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente intestato a "Regione del Veneto", con causale "Sostegno emergenza Ucraina" all'Iban IT65 G020 0802 0170 0010 6358 023 (Bic/Swift UNCRITM1VF2).