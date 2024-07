Violenze, un'emergenza: chi maltratta per la legge è come un criminale

A Venezia è già successo in due occasioni che hanno riguardato violenze continue nei confronti di parenti e famigliari. Alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza è stata pubblicata la legge del 24 novembre 2023 e anche in laguna il questore Gaetano Bonaccorso ha potuto applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, oltre il consueto ambito della criminalità, di solito previsto per la sorveglianza, con estensione a chi è indiziato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni al viso, deformazioni nell’aspetto, violenza sessuale. La misura, che è preventiva, prevede anche il braccialetto elettronico o l’obbligo di firma.

Sorveglianza speciale come quella prevista per chi ha compiuto crimini

Una disposizione a cui possono essere sottoposte persone già condannate con sentenza definitiva, ma anche in assenza del pronunciamento del giudice. Ed è questo a rendere il dibattito sullo strumento molto acceso, per la legittimità costituzionale e la conformità ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di una restrizione importante della condotta personale che nei confronti di chi maltratta prescrive il divieto di stare negli stessi luoghi frequentati dalla vittima, e che in caso di violazione comporta l’arresto.

Dalla sorveglianza all'arresto

Chi viene fermato può anche non aver ricevuto prima un avviso orale ed essere bloccato dalle forze dell'ordine su semplice richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza (il questore) a cui segue il via libera del tribunale che autorizza la sorveglianza speciale, in particolare nei confronti di chi dimostra di non avere intenzione di cambiare il proprio comportamento. Nei casi veneziani, la sorveglianza è stata notificata agli interessati e poi ha portato al loro arresto, proprio per la violazione di questa misura. Si tratta della più ampia forma di tutela preventiva che possa essere disposta, anche se il maltrattante è solo indiziato, ed è una cornice di sicurezza robusta nei confronti della vittima.

I dati, Venezia

La polizia della questura di Venezia, tramite l'attività dei poliziotti dell'Anticrimine, ha continuato ad aumentare le misure preventive, arrivando ad emettere, nei primi 6 mesi del 2024, 85 ammonimenti per violenza domestica, di cui 43 negli ultimi 3 mesi (migliorando i risultati dell’anno precedente, quando negli ultimi 3 mesi del 2023 c'erano stati 27 ammonimenti) e 30 ammonimenti per atti persecutori dove lo stalker non aveva avuto necessariamente rapporti sentimentali con le vittime. Questa legge del 24 novembre 2023 con le nuove disposizioni per il contrasto alla violenza di genere e domestica, ha ampliato il potere di intervento del questore attraverso l'estensione dell'ammonimento ai casi di minacce, violazioni di domicilio, danneggiamenti, atti persecutori, comportamenti ossessivi di chi perseguita.

Sono condotte di questo tipo la distruzione del campanello di casa della donna che rifiuta di rispondere al cellulare, il danneggiamento dell’auto della vittima, la vendetta di chi pubblica foto intime e, più in generale, tutti gli atteggiamenti denigratori nei confronti della vittima. La violenza, anche quella più subdola è ostile da interpretare, riconoscere e denunciare, proprio perché tende a mascherarsi con un concetto di falso amore portando la vittima a ritenere che si possa gestire.

"Sono solo esplosioni di rabbia"

Le donne vittime di violenza, soprattutto quando questa è ripetuta all’interno delle mura domestiche, si trovano spesso in una condizione psicologica complessa, subiscono il peso del senso di colpa, della vergogna, della paura per i figli e per la dipendenza economica. Spesso le vittime, a volte indotte proprio dagli stessi familiari, scelgono il silenzio convinte che quelle esplosioni di “nervosismo” cui segue la richiesta di perdono o di chiarimenti da parte del maltrattante, siano manifestazioni passeggere.

Riconoscere i segnali inequivocabili

Cercare di definire un decalogo di comportamenti “sbagliati” da cui riconoscere personalità alterate, manipolatrici e violente, può servire a riconoscere i segnali inequivocabili. Tra questi il “controllo”, che anticipa la violenza e si manifesta con la necessità da parte del maltrattante di conoscere e vagliare tutte le amicizie e le conoscenze della vittima, arrivando un po' alla volta a impedirne la frequentazione. Anche laddove la vittima scelga di accettare l'imposizione, il violento continua a mettere in atto forme di controllo, fino a verificare insistentemente ogni forma di comunicazione o messaggi che la vittima riceve, sentendosi legittimato ad avere un’assoluta diffidenza nei suoi confronti, che spesso sconfina nel disprezzo e porta chi maltratta a ritenere che la vittima menta, pur di confermare la propria idea.

“Non accetta la fine della relazione (mi uccido)”

L’ex compagno chiede insistentemente alla vittima chiarimenti e incontri, durante i quali tutti i segnali di violenza precedenti esplodono: controllo, appostamenti, lunghi e persistenti messaggi, minacce e ingiurie, atti persecutori, intimidazioni e, in alcuni casi, minacce di suicidio o di autolesionismo qualora la donna non accetti di ripristinare la relazione. La violenza di genere è un fenomeno subdolo che distrugge la dignità e l’integrità psico-fisica delle donne arrivando, troppo spesso, all’estrema conseguenza del femminicidio. Le vittime di violenza o maltrattamenti fanno difficoltà ad aprirsi proprio per il vissuto denigrante che hanno patito.

Chiamare o messaggiare alle forze dell'ordine

Per questo, avverte la polizia, deve essere valorizzato anche il più piccolo dei segnali di disagio manifestato dalla donna. Se le vittime non riescono a denunciare o anche semplicemente a parlare di quanto accade loro, è necessario che chi è loro vicino a qualunque titolo (famiglia, istituzioni scolastiche, colleghi di lavoro, amicizie, vicini di casa ed, in genere, chiunque si accorga di qualcosa che non va) segnali immediatamente quanto accade. La polizia fa presente tra gli strumenti a tutela di tutte le vittime vulnerabili l’app Youpol, anche per riferire violenze tra le mura domestiche. L’app Youpol trasmette in tempo reale messaggi e immagini alla polizia. Oppure si può chiamare il 112 e il 113.