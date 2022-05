Bimba di cinque mesi ricoverata per emorragia cerebrale, ancora gravi le sue condizioni

Restano ancora molto gravi le condizioni di una bambina di cinque mesi che sabato scorso è stata ricoverata all'ospedale di Chioggia a causa di un'emorragia cerebrale. La piccola, nella giornata di lunedì, vista la delicatezza della situazione clinica è stata trasferita in elisoccorso nel reparto di pediatria di Padova, dove si trova tutt'ora sotto controllo medico.

Ciò che è emerso dai primi accertamenti ha fatto pensare che l'emorragia cerebrale potrebbe essere stata provocata da un trauma cranico, la cui causa è, però, ancora in fase di verifica. La bimba era stata portata al pronto soccorso dalla madre già in gravi condizioni e sul corpo non mostrava segni.

In questi casi, l'origine del trauma cranico viene ricercata in possibili incidenti domestici, maltrattamenti o in quello che viene comunemente chiamato scuotimento. Tra le ipotesi al vaglio, c'è proprio quest'ultima. Lo scuotimento, tipico dei primi mesi di vita, si verifica soprattutto quando i bimbi piangono insisistentemente. Il genitore, per calmare il bambino, lo scuote e questo può provocare gravi danni a livello cerebrale, visto che gli organi e la muscolatura non sono ancora formati.

Al momento, però, non c'è alcuna conferma che si tratti di questo fenomeno. Serviranno, infatti, ulteriori verifiche per cercare di comprendere cosa sia accaduto alla bimba, che con ogni probabilità dovrà essere operata nelle prossime ore per rimuovere il coagulo di sangue. Azienda sanitaria e carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto successo prima del ricovero.