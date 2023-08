Stagione positiva per Eraclea mare, il primo bilancio

Si delineano numeri positivi per la stagione estiva 2023 a Eraclea mare. Al giro di boa, dopo la settimana di Ferragosto, il primo bilancio fa ben sperare in vista dello sprint finale, che potrebbe portare altre soddisfazioni alla località. «A Eraclea si sta confermando la crescita registrata nella passata stagione», spiega il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa: un trend «in linea con le altre località della costa, comprese le difficoltà iniziali dovute al tempo incerto che non ha dato quell’avvio che tutti si aspettavano, anche sulla base delle prenotazioni».

Nel comparto ricettivo alberghiero «siamo nell’ordine del 15% in più rispetto alla passata stagione» mentre il commercio «ha comunque avuto un segno positivo, nell’ordine del 2%». Infine i pubblici esercizi, «che hanno fatto grandi numeri anche all’inizio della stagione, ora si assestano su un aumento di circa l’8%».

Il dato è «gratificante», commenta Giovanni Pietro Pasqual, delegato Ascom Eraclea, «per quanto, come imprenditori, abbiamo fatto negli anni per fidelizzare i nostri ospiti. Possiamo dire di avere avuto un giugno indimenticabile e ritengo ci siano buone prospettive anche per la parte conclusiva della stagione». Alessandro Bassetto, delegato Ascom per il comparto ricettivo, ha calcolato una occupazione media dell’80% con punte da tutto esaurito nei fine settimana. «Eraclea si conferma come meta preferita per le famiglie e per quanti cercano una vacanza slow e di scoperta del territorio», aggiunge Bassetto. Mentre Alessandro Berton, presidente di Unionmare Veneto, fa notare: «Avere garantito una spiaggia attrezzata, con molti servizi e in piena sicurezza, ha dimostrato ai nostri ospiti la professionalità degli imprenditori, infondendo una fiducia tale da ripetere l’esperienza».

«Rileviamo con soddisfazione i risultati positivi di questa parte di stagione - conclude il vice sindaco Luca Zerbini - e ci aspettiamo buoni indici di presenza anche per il mese di settembre. Riteniamo strategico aver puntato all'ambiente con la sistemazione della pineta e l'avvio del primo stralcio del progetto di sistemazione e messa in sicurezza dell'arenile. Continueremo ad investire in progetti di riqualificazione che prenderanno il via già a fine stagione».