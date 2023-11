Eraclea, residence Mimose: eseguiti sette sfratti

Sette appartamenti del residence Mimose di Eraclea sono stati sgomberati lunedì mattina su ordine del tribunale di Roma.

L'operazione è stata pianificata in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e insieme al Comune sono stati interessati i servizi sociali al fine di predisporre adeguate tutele nei confronti di eventuali persone fragili presenti negli appartamenti da liberare. Inoltre, era stata avviata già da qualche tempo dai carabinieri una preliminare interlocuzione con le parti interessate al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di sfratto.

Nello specifico, sette appartamenti sono stati trovati già liberi dall'ufficiale giudiziario, che è quindi entrato agevolmente. Si è proceduto all'esecuzione di 7 sfratti, considerato che a ulteriori 5 esecutati - che hanno dimostrato di essersi comunque attivati per trovare una soluzione abitativa alternativa - è stata concessa una proroga di qualche settimana per liberare gli alloggi. Non è stato possibile "recuperare" un appartamento per un vizio formale dell'atto di notifica. Per l'operazione sono stati impiegati 12 carabinieri, supportati da quattro operatori della polizia locale. Sul posto anche il personale del servizio veterinario dell'Ulss 4 Veneto orientale, avendo constatato, durante i vari sopralluoghi effettuati dai militari dell'Arma, la presenza di alcuni animali domestici.