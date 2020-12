Trovata con eroina e un coltello, in casa altra droga e una pistola scacciacani

Il primo aveva con sé cocaina, la seconda eroina, coltello e bilancino di precisione. L'attività di controllo sul territorio della polizia locale di Venezia, sabato scorso, ha portato ad una doppia operazione contro lo spaccio, terminata col sequestro della droga e due denunce.

Il primo intervento si è concluso con la denuncia di un giovane mestrino di 24 anni. Si trovava in via Fratelli Bandiera a Marghera, intorno alle 18, intento a parlare con alcuni ragazzi al margine della strada, in un piazzale, quando alla vista delle radiomobili del nucleo operativo e cinofilo e del nucleo pronto impiego, ha cercato di allontanarsi senza farsi notare. A quel punto, gli agenti lo hanno fermato, sottoposto a controllo e trovato in possesso di 11 dosi di cocaina.

Poco dopo, attorno alle 20.45, nell’area industriale abbandonata di via dei Molini a Porto Marghera gli agenti hanno individuato alcuni giovani nei pressi di un giaciglio di fortuna. Tra questi, una ragazza di 22 anni è stata trovata in possesso di un coltello, un bilancino di precisione e 8 grammi di eroina. Gli operatori hanno quindi deciso di proseguire la perquisizione nel domicilio della giovane, a Oriago di Mira, dove sono stati trovati un ulteriore bilancino di precisione, una modica quantità di hashish e una pistola scacciacani. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la ragazza è stata denunciata per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.