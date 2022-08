Escursionista di 74 anni cade in montagna e perde i sensi per il dolore

L'elicottero di Dolomiti Emergency è intervenuto, nel pomeriggio di oggi, a Forcella Zumeles (Belluno), per soccorrere un'escursionista. La donna, una 74enne di Venezia, era caduta, battendo il coccige, e aveva perso i sensi per il dolore. I soccorritori si sono calati con un verricello di 30 metri per raggiungere l'anziana e prestarle le prime cure del caso. Dopo essere stata imbarellata, la donna è stata issata a bordo e trasportata all'ospedale Codivilla di Cortina d'Ampezzo.

Una squadra del Soccorso alpino di Belluno è invece stata attivata per un'escursionista che, tentando di aggirare una galleria in Valle del Mis, si era fatta male a una gamba. Si tratta di una 57enne di Scorzè, che si trovava a una cinquantina di metri dalla strada: è stata medicata dai soccorritori, portata al fuoristrada e accompagnata all'ospedale San Martino di Belluno.