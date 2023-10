Escursionista di Portogruaro recuperata da 8 soccorritori in Val Vajont

Un'escursionista 55enne di Portogruaro è rimasta bloccata nella forra in Val Vajont, ed è stato necessario l'intervento di otto soccorritori della stazione Valcellina per recuperarla e metterla in salvo.

L'intervento si è concluso poco prima delle 22 di domenica. La donna aveva lasciato l'automobile presso il Passo di Sant'Osvaldo per imboccare prima il sentiero che da Casera Cornet scende a Casera Ferron, e seguire poi una traccia nera dismessa da molto tempo.

Il sentiero percorre la valle guadando in diversi punti il torrente a destra e a sinistra, e l'escursionista ha perso l'ultima uscita, proseguendo invece lungo la gola, che diventa via via più profonda.

Quando si è resa conto dell'errore, temendo di peggiorare la situazione per la stanchezza e il buio sempre più fitto, ha chiesto aiuto. I soccorritori si sono calati con corda doppia per 120 metri, e hanno raggiunto la donna, riportandola fino al sentiero, da dove ha proseguito a piedi fino alla strada.