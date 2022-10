Scivola sui Colli Euganei e si fa male alla caviglia: 62enne di Chioggia portata via in ambulanza

Attorno alle 16.30, a distanza di pochi minuti, il Soccorso alpino di Padova è stato allertato per due interventi in contemporanea. Nel primo, una squadra di 4 soccorritori ha raggiunto sul sentiero numero 1 dei Colli Euganei, che scende dal Monte Vendevolo, una escursionista che era scivolata, con conseguente trauma alla caviglia. La 62enne di Chioggia (VE), che era in compagnia, è stata imbarellata e trasportata per 200 metri fino alla strada dove attendeva l'ambulanza.

Nello stesso tempo, una seconda squadra si è portata sul Monte Ceva, a Montegrotto Terme, per un escursionista che aveva riportato il possibile trauma della caviglia, scendendo dalla cima. Al 65enne di Cartura Padovana (PD) è stato quindi immobilizzato il piede. Una volta imbarellato i soccorritori - 8 in tutto - lo hanno sollevato per contrappeso una trentina di metri, per poi calarlo assicurato lungo il percorso scosceso per altri 300 metri. Trasferito sull'ambulanza, l'infortunato è stato portato all'ospedale di Abano Terme.