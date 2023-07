Escursionista bloccato lontano dal sentiero, recuperato dal Suem

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato in Val d'Oten nel Bellunese attorno alle 14.30 di domenica, per un escursionista bloccato in un punto distante dalla rete sentieristica, in un canale di placche rocciose con un rivolo d'acqua. Recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di un'ottantina di metri, l'uomo, 36 anni di Spinea, è stato lasciato alla Capanna degli Alpini.