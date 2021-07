Si perdono durante un'escursione in montagna, salvate tre 20enni di Venezia

Le giovani han chiesto aiuto dopo aver smarrito il sentiero in Friuli a più di 2000 metri di quota. Scivolata anche una 57enne di Trivignano che si trovava in Cadore

Sono state tratte in salvo tre escursioniste poco più che ventenni di Venezia che han chiesto aiuto dopo aver smarrito il.sentiero 210 sopra Forcella Chianseveit in Friuli a più di 2000 metri di quota.

L'intervento

Le giovani hanno preso il.temporale su una cresta rocciosa e non sapevano piu né salire né scendere. Due tecnici sbarcati sulla cresta sovrastante dall'elicottero della Protezione Civile hanno installato una corda fissa per raggiungere le disperse e per trasportarle in un consono punto di imbarco. Con un paio di rotazioni sono state poi riportate a valle a Forni di Sopra. L'intervento si è concluso alle 15.

In Cadore

Invece attorno alle 15 il Soccorso alpino del Centro Cadore è stato allertato, per un'escursionista scivolata mentre scendeva dall'Eremo dei Romiti lungo il sentiero con altre due persone. Una squadra è salita in jeep per poi ridiscendere a piedi e raggiungere, in un quarto d'ora, la donna, F.B., 57 anni, di Trivignano, che aveva riportato un probabile trauma alla caviglia. Dopo averle stabilizzato la gamba, i soccorritori la hanno caricata sulla barella portantina e con tecnica di contrappeso, in tre riprese, la hanno sollevata fino al Rifugio e da lì con il fuoristrada la hanno accompagnata all'ospedale di Pieve di Cadore.