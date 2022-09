Coppia in difficoltà nella neve recuperata con elicottero

Stavano risalendo il sentiero, quando si sono trovati in un tratto ripido con residui di neve e, impauriti per il timore di scivolare, non sono più stati in grado di avanzare o tornare indietro. Sono stati momenti di preoccupazione, quelli vissuti questa mattina da una coppia di escursionisti di Chioggia.

I due, un ragazzo e una ragazza di 25 e 23 anni, si trovavano sotto Forcella Marcuoira, in zona Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese, quando, intorno alle 12, hanno chiamato i soccorsi temendo il peggio. La centrale del Suem di Pieve di Cadore ha inviato sul posto un elicottero, che li ha individuati dall'alto. I due giovani escursionisti sono stati recuperati con il verricello dal tecnico di elisoccorso e trasportati al Passo Tre Croci, da dove erano partiti.