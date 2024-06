Lutto cittadino a Campolongo per Daniele Coccato

Uno schianto in moto contro un palo e ha perso la vita a vent'anni Daniele Coccato di Santa Maria Assunta, frazione di Campolongo Maggiore. L'incidente sabato sera, quando era in sella alla sua Vespa che come poche altre cose lo appassionava. È uscito di strada mentre percorreva via Villa a Bojon, scontrandosi con il palo della luce. I soccorsi per lui non hanno potuto fare niente. L'ultimo saluto di una famiglia, distrutta dal dolore e di una comunità, sconvolta è stato fissato giovedì e sarà celebrato alle 10 nella parrocchia di Santa Maria Assunta, con il rosario mercoledì sera alle 20.

Daniele Coccato, figlio di Diego che a Fossò ha un tacchificio nel distretto del calzaturiero, era per strada in Vespa verso le 21 quando uscito dalla carreggiata per motivi in corso di ricostruzione, si è scontrato con l'ostacolo che aveva davanti a sé e ha perso la vita. Il sindaco Mattia Gastaldi che domenica ha espresso il dolore suo e di tutta Campolongo alla famiglia Coccato, ha deciso che giovedì, durante le esequie del giovane compaesano scomparso, sarà lutto cittadino.

Il ventenne, che aveva studiato all'Ipsia Marconi di Cavarzere e lavorava nell'azienda di famiglia, lascia il papà, la mamma Federica e i fratelli Alberto e Angelica più giovani. Gastaldi ha emanato un'ordinanza per giovedì che prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali e la sospensione degli eventi in concomitanza con la durata delle esequie. Il primo cittadino di Campolongo Maggiore ha invitato scuole e uffici a osservare un minuto di silenzio alle 10, in memoria del giovane, e le attività ad abbassare le serrande durante la cerimonia. Lunedì mattina ancora due incidenti hanno coinvolto tre persone in macchina nel Veneziano. Il primo alle 9 con due auto sulla Romea a Chioggia e due persone rimaste ferite. L'altro in via Litomarino a Dese, con una donna soccorsa dal Suem.