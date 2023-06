Al Lido le operazioni di recupero in mare dell'Aeronautica Militare

Lo specchio d’acqua antistante il distaccamento dell'Aeronautica Militare del Lido di Venezia è stato lo scenario dell'addestramento di acquaticità e recupero in mare dei piloti del 51° Stormo, attività prevista nell’ambito dell'aggiornamento professionale degli equipaggi di volo.

L'evento, pianificato e condotto in collaborazione con la capitaneria di porto di Venezia, ha simulato il recupero di personale in mare con l'elicottero HH139 del 15° Stormo di Cervia. Obiettivo dell’addestramento è stato quello di consolidare le tecniche di sopravvivenza in acqua e le procedure di ricerca e soccorso tra gli enti preposti e coinvolti in queste situazioni d’emergenza.

L'attività, spiegano dall'Aeronautica, «ha consentito di sperimentare le tecniche di galleggiamento e di nuoto indossando l’equipaggiamento di volo ed affinare le tecniche di recupero con verricello, condotte dall'elicottero». Tra i piloti in addestramento, il comandante del 51° Stormo, Emanuele Chiadroni, ha potuto constatare il grado di professionalità e addestramento del personale coinvolto in un contesto esercitativo particolarmente difficoltoso come quello di un recupero in mare.