Partenze di luglio al via, weekend da bollino giallo sulle strade

Con il primo weekend di luglio entra nel vivo la stagione delle partenze estive che, per le tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete (Cav), sarà caratterizzata nelle prossime settimane da un progressivo aumento del traffico, soprattutto in direzione del litorale.

Per i prossimi giorni (5-7 luglio), in base ai dati registrati nello stesso weekend del 2023 e considerati i flussi osservati già lo scorso fine settimana, sulle tratte Cav (A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre e A57 Tangenziale di Mestre) sono attesi tra i 690.000 e i 700.000 veicoli in transito, con una maggiore concentrazione nella giornata di venerdì 5, dove si attendono oltre 250.000 transiti. Il maggior afflusso è previsto in direzione Trieste e verso il litorale per le giornate di venerdì e sabato che, per questo motivo, saranno caratterizzate da bollino giallo (traffico sostenuto) in direzione Trieste. Domenica e lunedì mattina, invece, a causa del traffico di rientro, saranno giornate da bollino giallo in direzione opposta (Milano).

Per fronteggiare i maggiori spostamenti attesi, Cav ha predisposto un piano che prevede la sospensione dei cantieri, il potenziamento dell’organico in servizio e una serie di attività utili a garantire la scorrevolezza del traffico e la tempestiva informazione all’utenza. Tra queste, presidi fissi di soccorso stradale posizionati lungo la tratta (a Padova est e Spinea) per ridurre i tempi di intervento e risoluzione di eventuali incidenti, acqua minerale refrigerata pronta per la distribuzione in caso di code prolungate e soprattutto una campagna di sensibilizzazione denominata Pit-Stop Vacanze, contenente 10 regole utili per viaggiare in sicurezza sulle strade dell’esodo.

Si ricorda che il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore questo fine settimana, su tutto il territorio nazionale, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Informazioni in tempo reale sul traffico attraverso il sito e la app InfoViaggiando, delle società Autostrade Alto Adriatico, Cav e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, sulla quale è disponibile un notiziario vocale di infotraffico sempre aggiornato. È contattabile anche un call-center, che dalle 7 alle 22 risponde al numero verde gratuito 800.996.099.