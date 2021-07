Sabato da bollino rosso in autostrada: la situazione e i dati

Esodo di fine luglio caratterizzato da traffico intenso ma senza particolari criticità lungo la rete gestita da Cav: la mattinata di questo sabato da bollino rosso è proseguita senza problemi, con code a tratti in A4 tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente senza conseguenze per le persone: l’episodio, alle 7.30, ha coinvolto due auto al km 368 est della A4, in territorio di Vigonza, provocando fino a 5 chilometri di coda in direzione Trieste.

Il dispositivo messo in campo da Cav per l’esodo estivo, che prevede un meccanismo di risoluzione rapida delle emergenze in presenza di importanti volumi di traffico, ha permesso tuttavia di risolvere la situazione in circa mezz’ora: lo stazionamento in pronta partenza di carri attrezzi per il soccorso stradale a Padova Est ha infatti permesso un intervento nell’arco di pochi minuti, ripristinando la regolarità della circolazione prima dell’aumento più consistente del traffico che si è verificato in tarda mattinata.

Il tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57 ad Arino è stato percorso questa mattina da 15.752 veicoli in direzione del litorale, con picchi sopra i tremila mezzi l’ora; flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattinata. Attese tutto sommato brevi alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove è stato registrato il transito di 11.066 veicoli in uscita, sostanzialmente simili rispetto al sabato omologo del 2020 e a sabato scorso, mentre in entrata (direzione Milano) si sono registrati 8.516 passaggi: +7,47% rispetto allo scorso anno.

Il traffico rimarrà prevedibilmente intenso anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57. Domani, domenica, traffico sostenuto (bollino giallo), anche in carreggiata ovest (Milano), con i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì mattina, sommandosi alla ripresa del traffico feriale.

Lungo la rete di Autovie Venete, invece, piazzali pieni a San Donà in direzione Jesolo e a Latisana (verso Lignano e Bibione) sui livelli di due anni fa. Da segnalare che quest’ultimo casello, in particolare nella giornata di giovedì, aveva registrato code; un dato che sta indicare come molti optano per le partenze infrasettimanali, per non trovarsi invischiati nel traffico nel weekend.