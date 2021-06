Preoccupazione per un'esplosione al campeggio Ca' Pasquali

Fortunatamente senza conseguenze per nessuno. È successo verso le 20 al camping di via Poerio a Cavallino. Sul posto i vigili del fuoco per verificare le condotte delle caldaie dell'acqua calda

Via A. Poerio, 33

Forse una rottura delle condotte dell'acqua o un malfunzionamento alle caldaie sono le cause possibili dell'esplosione che si è verificata stasera, verso le 19.30-20 al campeggio Ca' Pasquali di via Poerio a Cavallino. Il fragore proveniva dall'edificio 3, nella zona dei bagni: nessuno di quanti si trovavano lì in quel momento è rimasto coinvolto né ferito, secondo quanto risulta dalle prime informazioni.

Lo spavento però è stato notevole: in questo momento al campeggio ci sono 2 mila ospiti e tutti hanno udito i botti, cercando di comprendere con angoscia e preoccupazione cosa fosse successo. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco da Mestre e Jesolo. Più tardi hanno compiuto un sopralluogo assieme ai responsabili della sicurezza del campeggio per risalire alle cause dell'accaduto.